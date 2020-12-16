Дороги Волгограда спасают от ледяной корки





В Волгограде свыше 50 единиц дорожной техники вышли на обработку дорог от гололедицы. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, первая техника выехала с началом снегопада около пяти часов утра. К семи часам утра, когда снегопад сменился ледяным дождем, группировка была увеличена. В том числе на очистку проезжей части вышли 35 комбинированных машин. На дорожное полотно к настоящему времени нанесено более 550 тонн песко-соляной смеси.

В первую очередь техника обрабатывает основные магистрали, а также улицы, по которым проложены маршруты общественного транспорта. Затем бригады перейдут на второстепенные и внутриквартальные дороги и тротуары. Особое внимание уделяется остановочным павильонам. Днем работы будут продолжены.

За обработку внутридворовых дорог отвечают УК, напомнили в мэрии. В случае бездействия коммунальщиков горожане могут обратиться в жилищную инспекцию или районную администрацию.

В администрации также обращаются к автовладельцам с просьбой не оставлять свои машины вне мест организованных парковок и соблюдать меры повышенной безопасности на дорогах.



