Дороги Волгограда спасают от ледяной корки

Общество 16.12.2020 08:29
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16.12.2020 08:29
В Волгограде свыше 50 единиц дорожной техники вышли на обработку дорог от гололедицы. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, первая техника выехала с началом снегопада около пяти часов утра. К семи часам утра, когда снегопад сменился ледяным дождем, группировка была увеличена. В том числе на очистку проезжей части вышли 35 комбинированных машин. На дорожное полотно к настоящему времени нанесено более 550 тонн песко-соляной смеси.
В первую очередь техника обрабатывает основные магистрали, а также улицы, по которым проложены маршруты общественного транспорта. Затем бригады перейдут на второстепенные и внутриквартальные дороги и тротуары. Особое внимание уделяется остановочным павильонам. Днем работы будут продолжены.
За обработку внутридворовых дорог отвечают УК, напомнили в мэрии. В случае бездействия коммунальщиков горожане могут обратиться в жилищную инспекцию или районную администрацию.
В администрации также обращаются к автовладельцам с просьбой не оставлять свои машины вне мест организованных парковок и соблюдать меры повышенной безопасности на дорогах.
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