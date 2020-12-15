Телеком

Четверть платежей в 2020 году волгоградцы совершают при помощи смартфонов

Телеком 15.12.2020 12:11
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15.12.2020 12:11


МТС Банк изучил, как изменились предпочтения волгоградцев при оплате товаров и услуг при помощи пластиковых карт и мобильной бесконтактной оплаты− pay-сервисов1. Анализ собственных данных с 1 октября по 30 ноября 2020 года по сравнению с аналогичными периодами 2019 и 2018-годов показал, что за текущий год доля мобильных сервисов в общем денежном обороте операций по картам увеличилась до 24%, а доля транзакций – до 25%. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.
Пандемия 2020 года стимулировала рост популярности бесконтактной оплаты в офлайн-магазинах и онлайн-платежей в интернете. В марте 2020 года во время вспышки коронавирусной инфекции Банк России рекомендовал жителям страны избегать использования наличных и расплачиваться за товары и услуги бесконтактно. Росту популярности pay-сервисов также способствовало и появление такой функции оплаты на многих сайтах и в мобильных приложениях. 
Доляpay-сервисов в общем денежном обороте операций по картам в регионе увеличилась в октябре-ноябре 2020 до 24% с 19% годом ранее, а доля транзакций – до 25% с 22%, соответственно. Волгоградцы по-прежнему предпочитают чаще платить смартфоном: в среднем 22 платежа в месяц против 17 с «пластика», год назад – 20 и 17, соответственно. 
Использование смартфона при платежах продолжает демонстрировать бурный рост
В октябре-ноябре 2020 года держатели карт МТС Банка, использующие мобильные сервисы бесконтактной оплаты, расплачивались ими в торговых точках в 3,8 раза чаще, чем «пластиком»;годом ранее – в 3,3 раза чаще. Денежный оборот при использовании мобильных сервисов увеличился на 46%, а количество операций – на 19%, в то время как прирост по «пластику» составил всего 6% и 1%, соответственно.
Распространение смартфонов с поддержкой NFCв России также напрямую влияет на рост популярности платежей с помощью мобильных сервисов бесконтактной оплаты. По данным розничной сети МТС доля продаж NFC-смартфонов в январе-ноябре 2020/2019 годов выросла до 61% с 51% от общего количества проданных смартфонов. 
В октябре-ноябре 2020 года самым популярным сервисом среди клиентов МТС Банка по-прежнему был Apple Pay, однако его доля с каждым годом существенно уменьшается. Через ApplePay было совершено 39% операций, GooglePay – 35%, Samsung Pay – 23% и всего 3% – остальные pay-сервисы. Для сравнения, в том же периоде прошлого года на ApplePay приходилось 49%, GooglePay – 31% и Samsung Pay – 20% транзакций.Еще годом ранее на ApplePay приходилось более половины всех платежей – 53%. Снижение доли ApplePay объясняется падением интереса россиян к iPhone, продажи которых, по данным МТС, по итогам первых девяти месяцев 2020 года составляют всего 10% и занимают четвертое место после смартфонов Samsung, Honor и Xiaomi2
Самые популярные платежи у волгоградцев, как и год назад, – покупки в супермаркетах и продовольственных магазинах, а также оплата в кафе и ресторанах. В октябре-ноябре 2020 года 59% транзакций со смартфонов и 52% с «пластика» совершены именно в этих категориях. Годом ранее эти показатели составляли 64% и 56%. На снижение доли повлияло значительное сокращение расходов в местах общественного питания. 
Наиболее значительный рост популярности бесконтактных платежных сервисов показали такие категории как телекоммуникационные услуги – в 2,2 раза, товары для дома – в 2,1 раза и автосервис – в 2 раза по сравнению с прошлым годом.
Методология исследования
Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Волгоградской области. Учитывались платежные операции в октябре-ноябре 2018-2020 годов.
 1 Далее под мобильными сервисами бесконтактной оплаты подразумеваются ApplePay, GooglePay, KoshelekPay, MirPay и SamsungPay
 2 Аналитика МТС: Россияне обменяли сэкономленные на отдыхе деньги на гаджеты и привыкают покупать смартфоны онлайн

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