В Волгограде трамвай №1 поехал по новым рельсам: полное расписание





Сегодня в Волгограде вновь начал функционировать трамвай №1. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, на участке трамвайного пути по улицам Чинарской и Просвещения в Ворошиловском районе МУП «Метроэлектротранс» завершил работы по замене рельсов. И предприятие возобновило работу трамвайного маршрута №1 «Детский центр – Ул. Мончегорская». Как сообщалось ранее, возможность возобновить работу электротранспорта на маршруте появилась благодаря вхождению Волгограда в федеральный пилотный проект.

При поддержке федерального бюджета были проведены работы по реконструкции линии скоростного трамвая. Демонтированные с линии СТ шпалы и рельсы прошли экспертизу на заводе «ВЭТА», подведомственном МУП «Метроэлектротранс». Отобранные специалистами рельсы, предназначенные для эксплуатации на малонагруженных и резервных участках пути, использованы в ходе проведения работ по текущему содержанию путевого хозяйства. В том числе такой материал МУП «Метроэлектротранс» задействовал при восстановлении рельсошпальной решетки на участке пути трамвайного направления №1.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что не согласные с прекращением движения трамвая №1 волгоградцы жаловались в различные органы власти, в том числе в прокуратуру. В надзорном органе потребовали восстановить трамвайный маршрут, что стало возможным после проведения ремонта путей.



