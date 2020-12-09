Общество 09.12.2020 20:01
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09.12.2020 20:01
Сегодня, 9 декабря, отмечается Международный День борьбы с коррупцией. Журналисты ИА «Высота 102» вышли на улицы Волгограда и задали прохожим вопросы: сталкивались ли они когда-нибудь со взяточничеством и какие отрасли в регионе – самые коррумпированные? Вывести на откровенный разговор горожан оказалось непросто – многим неприятно вспоминать такие жизненные моменты или даже страшно за себя и свою семью. Были среди участников опроса и счастливчики, которые знают о коррупции только из новостей федеральных ТВ-каналов. Подробнее – в видеосюжете.
Материал подготовлен в рамках проекта «Коррупция — угроза национальной безопасности».
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