Общество

В Волгограде снесут городок из шиномонтажек

Общество 09.12.2020 09:00
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09.12.2020 09:00


Целый городок, который вырос на месте шиномонтажной мастерской, собираются снести чиновники Дзержинского района Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее решение принято в районной администрации на основании решения комиссии по решению вопросов о демонтаже самовольно установленных объектов. Так, под снос должны пойти павильон «Шиномонтаж», расположенный на ул. Краснополянской, № 11д, три строительных вагончика, кирпичное строение, а также металлические ворота и ограждения. Собственникам самовольных объектов предложено демонтировать строения своими силами. В противном случае за них это сделает муниципалитет и вывезет павильоны на хранение. 

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