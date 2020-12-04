Более 9 тысяч школьников Волгоградской области приняли участие в проекте «Билет в будущее» нацпроекта «Образование»
Общество 04.12.2020 10:34
0
04.12.2020 10:34
Более 9 тысяч школьников Волгоградской области присоединилось к проекту «Билет в будущее» нацпроекта «Образование» в 2020 году. Проект по ранней профессиональной ориентации учащихся 6–11-х классов реализуется Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» при поддержке Министерства просвещения России и Агентства стратегических инициатив (АСИ) с 2018 года.
Целью проекта «Билет в будущее» является формирование навыков по осознанному выбору будущей профессии у учащихся 6–11-х классов. Для этого участникам проекта было предложено пройти онлайн-тестирование на платформе bilet.worldskills.ru, которое помогает определить сферу профессиональных интересов, а также сильные и слабые стороны школьников. После этого происходит погружение в профессиональную деятельность под руководством опытных наставников на практических профориентационных мероприятиях – пробах.
Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы, 30 ноября закончились профессиональные пробы, где участники проекта смогли попробовать себя в роли носителей профессии. Мероприятия проводились по 24 востребованным в регионе компетенциям: предпринимательство, веб-дизайн и разработка, лабораторный медицинский анализ, интернет-маркетинг, инженерный дизайн CAD, сварочные технологии, электроника, реклама, поварское дело, преподавание в младших классах и др.
Результатом участия для школьников станет получение индивидуальных рекомендаций по построению дальнейшей образовательной траектории.
В 2020 году к проекту «Билет в будущее» присоединилось 80 регионов России. На специализированной цифровой платформе «Билета в будущее» зарегистрировались более 1,5 млн человек.
Подробнее о проекте по ссылке: bilet.worldskills.ru
Реклама
Депутат Госдумы от Волгоградской области приготовил новогодний «сюрприз» противникам московского времени04.12.2020 13:25
Общество 04.12.2020 13:25
В Урюпинске Волгоградской области губернатору показали "Казака с русалкой"04.12.2020 13:04
Общество 04.12.2020 13:04
В Волгограде закупают еще партию квартир для обитателей аварийных домов04.12.2020 12:23
Общество 04.12.2020 12:23
Два 50-летних дома приговорили к сносу в Волгограде04.12.2020 10:49
Общество 04.12.2020 10:49
Суд над бывшим мэром Волжского перенесли на 2021 год04.12.2020 09:51
Общество 04.12.2020 09:51
В Волгограде из внутридворовой дороги сделали каток04.12.2020 09:33
Общество 04.12.2020 09:33
Клиническая смерть и кома: волгоградка с редкой болезнью просит дать ей шанс на жизнь03.12.2020 21:22
Общество 03.12.2020 21:22
Мэрию Волгограда обязали разобраться с «левыми» билбордами03.12.2020 20:48
Общество 03.12.2020 20:48
Груз помощи получила Волгоградская областная детская клиническая больница03.12.2020 20:08
Общество 03.12.2020 20:08
В законопроект о переходе Волгоградской области на московское время внесли замечания03.12.2020 19:47
Общество 03.12.2020 19:47
Волгоградцы отвоевали ликвидированный маршрут трамвая №1 – он возвращается03.12.2020 16:53
Общество 03.12.2020 16:53
Власти Волгограда докупают спецтехнику для борьбы со снегопадом03.12.2020 16:25
Общество 03.12.2020 16:25
На Гремячинском горно-обогатительном комбинате заработала лаборатория по тестированию на COVID-1903.12.2020 11:14
Общество 03.12.2020 11:14
В Волгограде пострадавший от пожара аварийный дом расселят досрочно03.12.2020 11:13
Общество 03.12.2020 11:13
Москвичи купили часть высотки бизнес-центра "Волгоград-Сити"03.12.2020 11:09
Общество 03.12.2020 11:09
Реклама