Общество

Более 9 тысяч школьников Волгоградской области приняли участие в проекте «Билет в будущее» нацпроекта «Образование»

Общество 04.12.2020 10:34
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04.12.2020 10:34


Более 9 тысяч школьников Волгоградской области присоединилось к проекту «Билет в будущее» нацпроекта «Образование» в 2020 году. Проект по ранней профессиональной ориентации учащихся 6–11-х классов реализуется Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» при поддержке Министерства просвещения России и Агентства стратегических инициатив (АСИ) с 2018 года.
Целью проекта «Билет в будущее» является формирование навыков по осознанному выбору будущей профессии у учащихся 6–11-х классов. Для этого участникам проекта было предложено пройти онлайн-тестирование на платформе bilet.worldskills.ru, которое помогает определить сферу профессиональных интересов, а также сильные и слабые стороны школьников. После этого происходит погружение в профессиональную деятельность под руководством опытных наставников на практических профориентационных мероприятиях – пробах.
Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы, 30 ноября закончились профессиональные пробы, где участники проекта смогли попробовать себя в роли носителей профессии. Мероприятия проводились по 24 востребованным в регионе компетенциям: предпринимательство, веб-дизайн и разработка, лабораторный медицинский анализ, интернет-маркетинг, инженерный дизайн CAD,  сварочные технологии, электроника, реклама, поварское дело, преподавание в младших классах и др.
Результатом участия для школьников станет получение индивидуальных рекомендаций по построению дальнейшей образовательной траектории.
В 2020 году к проекту «Билет в будущее» присоединилось 80 регионов России. На специализированной цифровой платформе «Билета в будущее» зарегистрировались более 1,5 млн человек.
Подробнее о проекте по ссылке: bilet.worldskills.ru

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