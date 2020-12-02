Скончался муж олимпийской чемпионки и экс-сенатора от Волгоградской области





От тяжелой болезни в Волгограде скончался директор МБУ "Спортивная школа олимпийского резерва №5" Николай Матвеев - муж олимпийской чемпионки, экс-сенатора от Волгоградской области Татьяны Лебедевой. Как сообщает ИА "Высота 102", трагическую новость на своей странице в Instagram сообщила друг семьи, олимпийская чемпионка Елена Слесаренко. Она является заместителем начальника Главного штаба Всероссийского движения "ЮНАРМИЯ".

"Внезапная напасть случилась прошлым летом, редкое заболевание, которым в России почти не болеют. Боролся отчаянно. Победить не удалось((( Николай навсегда останется в моем сердце", - написала Елена (орфография и пунктуация автора сохранены - ред.).

Прощание с Николаем Матвеевым состоится сегодня, 2 декабря.

Отметим, что на сайте спортивной школы олимпийского резерва №5 он по-прежнему указан как руководитель.

ИА "Высота 102" приносит свои соболезнования родным и близким Николая Матвеева.

На фото Николай Матвеев и Елена Слесаренко, Instagram