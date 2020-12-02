Скончался муж олимпийской чемпионки и экс-сенатора от Волгоградской области

Общество 02.12.2020 11:51
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02.12.2020 11:51
От тяжелой болезни в Волгограде скончался директор МБУ "Спортивная школа олимпийского резерва №5" Николай Матвеев - муж олимпийской чемпионки, экс-сенатора от Волгоградской области Татьяны Лебедевой. Как сообщает ИА "Высота 102", трагическую новость на своей странице в Instagram сообщила друг семьи, олимпийская чемпионка Елена Слесаренко. Она является заместителем начальника Главного штаба Всероссийского движения "ЮНАРМИЯ".
"Внезапная напасть случилась прошлым летом, редкое заболевание, которым в России почти не болеют. Боролся отчаянно. Победить не удалось((( Николай навсегда останется в моем сердце", - написала Елена (орфография и пунктуация автора сохранены - ред.).
Прощание с Николаем Матвеевым состоится сегодня, 2 декабря.
Отметим, что на сайте спортивной школы олимпийского резерва №5 он по-прежнему указан как руководитель.
ИА "Высота 102" приносит свои соболезнования родным и близким Николая Матвеева.
На фото Николай Матвеев и Елена Слесаренко, Instagram
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