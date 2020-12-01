Памятный знак установлен на месте расстрела 12 взрослых и детей под Волгоградом

Общество 01.12.2020 15:19
0
01.12.2020 15:19
Сегодня в хуторе Приморский Калачевского района установлен памятный знак на месте расстрела 12 человек, в том числе 6 детей. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградском еврейском общинном центре, они были убиты 25 сентября 1942 года во время временной немецко-фашистской оккупации.
"Согласно архивным документам, там, на территории колхоза "Сталиндорф" во время временной немецко-фашистской оккупации погибло три еврейские семьи, 12 человек – в основном женщины и несовершеннолетние дети. На камне они перечислены поименно", - сообщила председатель совета Волгоградского еврейского общинного центра Яэль Иоффе.
Памятный знак установлен в рамках проекта "Вернуть достоинство", инициаторами которого стали "Российский еврейский Конгресс" и Центр "Холокост". С 2017 года на территории региона установлено уже 8 таких памятных знаков. В 2021 году в рамках проекта планируется установка мемориала в Волгограде в сквере имени "8 марта".
Реклама
Раритетный дебаркадер в Волгоградской области останется государственным01.12.2020 16:18
Общество 01.12.2020 16:18
Волгоградский регион безвозмездно передал управляющим компаниям 160 тонн дезсредств01.12.2020 15:39
Общество 01.12.2020 15:39
В Волгоградской области отловили 27 бешеных животных01.12.2020 14:30
Общество 01.12.2020 14:30
В Волгоградской области из программы капремонта исключат укрепление несущих стен домов01.12.2020 09:02
Общество 01.12.2020 09:02
В Волгограде на двух десятках гаражей оставят «черные метки»01.12.2020 08:44
Общество 01.12.2020 08:44
Земля и недвижимость будут изъяты у жителей и предприятий Волгоградской области для строительства обхода30.11.2020 21:18
Общество 30.11.2020 21:18
Жителю Волгоградской области назначили крупный штраф за демонстративный отказ надеть перчатки30.11.2020 17:43
Общество 30.11.2020 17:43
В ТРК Волгограда прикрыли игровую комнату под вывеской музея30.11.2020 16:39
Общество 30.11.2020 16:39
Президент РФ назначил нового главного спасателя Волгоградской области30.11.2020 16:31
Общество 30.11.2020 16:31
Техноёлка в компании натуральных красавиц встретит первый день зимы в Волгограде30.11.2020 15:06
Общество 30.11.2020 15:06
В Москве сторонники волгоградского времени пикетируют Госдуму30.11.2020 14:45
Общество 30.11.2020 14:45
Из разрухи в новостройки: в Волгограде еще 80 семей получили ключи от квартир30.11.2020 14:34
Общество 30.11.2020 14:34
В Волгограде для жителей поселка Сакко и Ванцетти загорелся «зеленый свет»30.11.2020 14:11
Общество 30.11.2020 14:11
49-летний житель Волгоградской области умер от коронавируса при загадочных обстоятельствах30.11.2020 13:50
Общество 30.11.2020 13:50
Выплаты на троих детей заставили вернуть в ПФР горе-мать в Волгоградской области30.11.2020 12:35
Общество 30.11.2020 12:35
Реклама