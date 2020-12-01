Памятный знак установлен на месте расстрела 12 взрослых и детей под Волгоградом





Сегодня в хуторе Приморский Калачевского района установлен памятный знак на месте расстрела 12 человек, в том числе 6 детей. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградском еврейском общинном центре, они были убиты 25 сентября 1942 года во время временной немецко-фашистской оккупации.

"Согласно архивным документам, там, на территории колхоза "Сталиндорф" во время временной немецко-фашистской оккупации погибло три еврейские семьи, 12 человек – в основном женщины и несовершеннолетние дети. На камне они перечислены поименно", - сообщила председатель совета Волгоградского еврейского общинного центра Яэль Иоффе.

Памятный знак установлен в рамках проекта "Вернуть достоинство", инициаторами которого стали "Российский еврейский Конгресс" и Центр "Холокост". С 2017 года на территории региона установлено уже 8 таких памятных знаков. В 2021 году в рамках проекта планируется установка мемориала в Волгограде в сквере имени "8 марта".



