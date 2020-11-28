В центре Волгограда голый участок поймы засаживают елями

Общество 28.11.2020 11:22
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28.11.2020 11:22
К высадке 15 елей приступили агрономы в пойме реки Царица. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации Волгограда, озеленение проводится на территории от музея «Россия. Моя история» до Астраханского моста. Ранее в зоне отдыха, которая получила название Царицынского парка, появились молодые рябины, а всего этой осенью здесь обживутся 53 крупномерных саженца высотой от 1,2 до 4 метров - сосны, берёзы, клёны, каштаны и липы.
Все саженцы привезены из питомников Волгоградской области или регионов со схожим климатом и уже адаптированы к нашему региону. Высадка производится именно сейчас, поскольку растения находятся в состоянии сна, и их вегетативные функции замедлены. Весной это поможет им быстрее акклиматизироваться.
Также в парке Царицынском уже началась подготовка к Новому году. Три десятка молодых елей украсили гирляндами, ведется подготовка к установке тематического арт-объекта «Техно-ёлка» из металла и небьющегося стекла.
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