В центре Волгограда голый участок поймы засаживают елями





К высадке 15 елей приступили агрономы в пойме реки Царица. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации Волгограда, озеленение проводится на территории от музея «Россия. Моя история» до Астраханского моста. Ранее в зоне отдыха, которая получила название Царицынского парка, появились молодые рябины, а всего этой осенью здесь обживутся 53 крупномерных саженца высотой от 1,2 до 4 метров - сосны, берёзы, клёны, каштаны и липы.

Все саженцы привезены из питомников Волгоградской области или регионов со схожим климатом и уже адаптированы к нашему региону. Высадка производится именно сейчас, поскольку растения находятся в состоянии сна, и их вегетативные функции замедлены. Весной это поможет им быстрее акклиматизироваться.

Также в парке Царицынском уже началась подготовка к Новому году. Три десятка молодых елей украсили гирляндами, ведется подготовка к установке тематического арт-объекта «Техно-ёлка» из металла и небьющегося стекла.



