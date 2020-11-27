Две скорые стали участниками ДТП в Волгоградской области

Происшествия 27.11.2020 10:16
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27.11.2020 10:16
Автомобили скорой помощи два раза за минувшие сутки попадали в ДТП в Волгоградской области, есть пострадавшие. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, в Михайловском районе специализированный автомобилем скорой медицинской помощи наехал при движении задним ходом на 68-летнюю женщину, которая стояла на проезжей части. Пострадавшую госпитализировали. ДТП произошло на улице Коммуны.
В Советском районе водитель скорой помощи, двигаясь по проспекту Университетскому, совершил столкновение с автомобилем "Шевроле нива". В результате ДТП 32-летний водитель легкового автомобиля с различными травмами доставлен в медучреждение.
На фото: ДТП в Михайловском районе
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