Общество

Первую новогоднюю елку в Волгограде устанавливают в новом месте

Общество 26.11.2020 11:24
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26.11.2020 11:24


В Волгограде начались работы по установке первой  новогодней елки. Рабочие уже приступили к формированию каркаса. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, символ Нового года устанавливают  на нижней террасе  набережной напротив центральной лестницы. Это - первая из городских елок, которые появятся в Волгограде перед празднованием Нового года. 
Высота конструкции составляет  22 метров, елку  из 1600 веток  соберут при помощи автовышки и крана-манипулятора. Новогоднее дерево украсят полторы тысячи елочных шаров различного диаметра, а также  разноцветные бусы и  светодиодные гирлянды, в том числе  3D- гирлянда. Вершину дерева увенчает красная  макушка в форме звезды.

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