Первую новогоднюю елку в Волгограде устанавливают в новом месте

Общество 26.11.2020 11:24
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26.11.2020 11:24
В Волгограде начались работы по установке первой новогодней елки. Рабочие уже приступили к формированию каркаса. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, символ Нового года устанавливают на нижней террасе набережной напротив центральной лестницы. Это - первая из городских елок, которые появятся в Волгограде перед празднованием Нового года.
Высота конструкции составляет 22 метров, елку из 1600 веток соберут при помощи автовышки и крана-манипулятора. Новогоднее дерево украсят полторы тысячи елочных шаров различного диаметра, а также разноцветные бусы и светодиодные гирлянды, в том числе 3D- гирлянда. Вершину дерева увенчает красная макушка в форме звезды.
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