Общество

Все по плану: каток в центре Волгограда покрасили перед открытием

Общество 23.11.2020 16:26
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23.11.2020 16:26


Белоснежным после покраски стал лёд на катке в пойме реки Царица в Волгограде, который примет первых посетителей 27 ноября. Как сообщил ИА "Высота 102" сегодня директор парка "Раздолье" Андрей Еркин, процедуру покраски проводят на катке второй сезон подряд. После заливки на бетонном основании прозрачный лёд смотрится серым, поэтому для красоты ему добавляют цвета специальными красками.
Общая площадь катка, напомним, составляет 1800 кв. метров. Одномоментно на нем могут находиться 350-400 человек. Однако в коронавирусный период каток будет работать с учетом ограничений, установленных Роспотребнадзором.

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