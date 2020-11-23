



Дорогостоящим лекарством, не зарегистрированным на территории РФ, обеспечили через суд 8-летнюю девочку из Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, иск в суд подала прокуратура Советского района, проводившая проверку матери ребенка-инвалида.

Установлено, что девочка с рождения состоит на диспансерном учете в детской поликлинике в связи с наличием тяжелого заболевания. После прохождения комплексного лечения консилиумом специалистов принято решение о необходимости применения для лечения девочки лекарственного препарата, не зарегистрированного на территории России. Иммунотерапия у пациентов с рецидивным течением заболевания как у этого ребенка не входит в программы обязательного медицинского страхования. Назначение препарата в данном случае обосновано индивидуальными особенностями течения рецидива заболевания.

Самостоятельно приобрести препарат родители девочки не в состоянии, поскольку стоимость необходимого курса лечения превышает 5,5 млн рублей. Прокуратура Советского района обратилась в суд с исковым заявлением о возложении обязанности на региональный комитет здравоохранения обеспечить ребенка-инвалида необходимым лекарственным средством.

В настоящее время судебное решение фактически исполнено – ребенку предоставлен необходимый лекарственный препарат.



