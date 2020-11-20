Общество

Качество работы школьных поваров на объектах “Виво маркет” положительно оценили активисты ОНФ

Общество 20.11.2020 15:02 Новости компаний
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20.11.2020 15:02 Новости компаний


Активисты ОНФ провели проверку качества школьного питания в Волгограде и области. В число проверяемых вошли и школы, где организует питание компания “Виво маркет”. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, в столовой МОУ СШ №88 Тракторозаводского района, побывала комиссия, в которую вошли представители регионального отделения ОНФ по Волгоградской области, а также территориального управления образования, областного комитета и городского департамента образования, Ассоциации “Профессионалы социального питания”. 
Участники комиссии осмотрели зал, где кормят учеников, ознакомились с документацией, оценили охват организованным горячим питанием в школе. 
“Столовая теплая, светлая, чистая, персонал выглядит опрятно, в масках и перчатках в соответствии с требованиями СанПин, бракеражный журнал оформляется надлежащим образом, посуда на столах чистая, без сколов, блюда соответствуют меню текущего дня. Накрытие проводится очень оперативно. Видно, что все свежее. Вкус, цвет и запах представленных блюд соответствуют необходимым параметрам”,- поделился мнением представитель ОНФ Сергей Романов.
Участники комиссии также отметили оперативность, с которой оператор питания реагирует на просьбы администрации, и особо подчеркнули, что уровень организации питания в последнее время заметно вырос. 
Компания “Виво маркет” проводит большую работу, направленную на улучшение показателей качества и безопасности на объектах. Так, эти параметры контролируется на первом этапе - на комбинате, начиная с приемки сырья для производства полуфабрикатов, затем на этапе производства и, заканчивая контролем качества работы самих пищеблоков. Что соответствует требованию нового федерального закона №47 о школьном питании, а также имиджу самой компании. 
Кроме того, в “Виво маркет” действует специальный отдел внутреннего мониторинга, сотрудники которого прошли обучение, чтобы проводить расширенные производственные мониторинги на школьных пищеблоках. 

За октябрь - ноябрь текущего года специалисты провели 172 проверки - то есть почти по два раза провели подробный аудит работы каждого объекта, оценивая технологические и производственные процессы на пищеблоках по 56 параметрам, основываясь на нормах школьного СанПиН и дополняя их внутренними регламентами.
“На уровне внутреннего аудита мы выявили системные задачи, решением которых уже начали заниматься. Совместно с технологами отдела контроля качества компании мы дополнительно обучаем поваров на пищеблоках. Занимаемся отстройкой и стандартизацией всех процессов на объектах. Это поможет избежать возможных нарушений в работе. Кроме того, готовимся к внедрению с 1 января 2021 года нового СанПиН, который заменит собой все предыдущие СанПиНы по общественному питанию”, - пояснил руководитель отдела внутреннего мониторинга компании “Виво маркет” Максим Важинский.   
Проверки школьных пищеблоков, где компания “Виво маркет” является организатором питания, общественниками будут продолжены. В  “Виво маркет” отмечают, что открыты для взаимодействия с общественными организациями, а также расширяют собственные компетенции по  контролю качества работы.




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