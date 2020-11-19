Заказные письма в смартфоне





Почта России использует новые технологии, чтобы предоставлять клиентам услуги высокого качества, отвечающие запросам времени. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе АО «Почта России», только с начала 2020 года в Волгоградской области принято и отправлено более 2,4 млн электронных заказных писем.

С 2019 года сервис Почты России по отправке и получению электронных заказных писем стал доступен всем жителям Волгоградской области. Электронные заказные письма - это сервис, который позволяет любому желающему отказаться от получения бумажных уведомлений и начать получать юридически значимые письма в электронном виде.

Отправка и получение таких писем не требуют похода в почтовое отделение. К услуге можно подключиться на сайте Почты России, в мобильном приложении Почты России или через портал Госуслуг. Перечень организаций, использующих электронные заказные письма, зависит от региона. В настоящее время в Волгоградской области в электронном виде можно получать следующие сообщения: постановления о нарушениях в области дорожного движения; постановления о возбуждении исполнительного производства, судебные извещения и др. Основная масса писем направляется клиентам государственного сегмента, таких как ГИБДД и УФССП.

«Главными преимуществами при подключении являются моментальность доставки, сохранность отправления, его юридическая значимость, - отметил директор Почты России в Волгоградской области Виталий Соловьев, - на сегодняшний день в регионе к сервису подключено 49 организаций».

При отправке электронных заказных писем используется гибридная система доставки. Если получатель подключен к данной услуге, он моментально получит письмо в личном кабинете в цифровом формате. Если он еще не зарегистрирован в системе, то письмо будет распечатано и отправлено традиционным способом. Именно таким способом в регионе доставляется 95% электронных заказных писем.