Общество 17.11.2020 11:50
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17.11.2020 11:50
За минувшие сутки в Волгоградской области зафиксировано 229 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперативном штабе. Также подтверждены смерти еще четверых человек от COVID-19. Уже четвертые сутки подряд сообщается о таком ежедневном количестве умерших от коронавируса. Всего в регионе уже 256 человек стали жертвами пандемии.
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