Водителей удивил странный реагент на дорогах Волгограда





Сегодня ночью коммунальные службы обработали ряд дорог Волгограда бишофитом. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе администрации Волгограда. Антигололедный реагент нанесли, прежне всего, на участки проезжих частей с большим уклоном. В частности, защитным слоем реагента комбинированные дорожные машины покрыли съезд с улицы Кубинской в районе пересечения со Второй Продольной магистралью в Краснооктябрьском районе Волгограда.

Некоторых водителей удивило появление «странной» пленки на асфальте. В соцсетях по данному поводу завязалась активная дискуссия. «Там на Кубинской вода весь день текла, к вечеру температура в минус ушла, сейчас там был гололед, на коротком участке 2 ДТП, после чего в спешном порядке дорогу обрабатывали», - пишут волгоградцы в местных пабликах

В ночь с 16 по 17 ноября в Волгограде к резкому понижению температуры воздуха могут добавиться еще и осадки. Коммунальные службы усиленно готовятся к предстоящей ночной смене.



