Общество

«Лаборатории перегружены»: семье заболевшей коронавирусом волгоградки отказали в бесплатном тестировании

Общество 15.11.2020 09:46
0
15.11.2020 09:46


Врачи отказались направлять членов семьи заболевшей коронавирусом волгоградки на бесплатное тестирование. Как рассказала ИА «Высота 102» Татьяна Шелягина, коронавирус нашли у ее племянницы-школьницы, которая проходила обследование перед плановой операцией и в обязательном порядке перед госпитализацией ей пришлось сдать тест на инфекцию. Тест оказался положительным. К этому времени заболела сама Татьяна, которая сопровождала племянницу в походах в поликлинику, и ее 62-летняя мама.

«Врач из детской поликлиники пришла достаточно быстро, а вот, чтобы вызвать врача из поликлиники №11, пришлось обзвонить все горячие линии. Пришли сразу два врача. Мою маму они послушали, услышали в легких какой-то шум, но сказали, ничего страшного, а ко мне даже не подошли, и горло не посмотрели, сказали, у них нет инструментов. Мы попросили нас направить на тест – ведь мы жили вместе с заболевшей племянницей и сами плохо себя чувствуем. Но нам сказали, что лаборатории перегружены и очередь на тестирование аж с сентября. Есть у нас с мамой коронавирус или нет, мы можем только гадать. Но денег на платные тесты у нас нет, и их ведь нужно сделать несколько, это вообще астрономическая сумма выйдет», - рассказывает Татьяна. 
Если нет результатов тестов, то в семье заболевшего подростка нет коронавирусных больных, во что не верят ни Татьяна, ни ее мама, которые теперь лечатся неизвестно, от чего. Тем более, что неведомый диагноз Татьяне поставили даже без осмотра. Тем не менее, в статистику новых выявленных больных эта семья не войдет. Ранее корреспондент ИА «Высота 102» задавал вопрос заместителю председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николаю Алимову, можно ли считать достоверной коронавирусную статистику, если волгоградцы жалуются на отказ в проведении бесплатного тестирования. Однако чиновник заявил, что нельзя говорить о недоступности бесплатного тестирования, а тесты делают тем, кому это необходимо. 
Между тем, на днях в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области опубликовали рекомендации при проведении комплекса противоэпидемических мер в случае заболевания коронавирусной инфекцией, в которых подчеркнуто, что медицинская организация «в отношении лиц, контактировавших с больным СОVID-19, должна проводить наблюдение и отбор проб биологического материала». 
В комитете здравоохранения Волгоградской области пояснили, что тесты  у контактировавших с заболевшим коронавирусом берут на десятый день. Членов семьи протестируют  18 ноября.  

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Бейкер стрит.Кв-ры с индивидуальным отоплением!Сданные дома и стройка.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Кислородный баллончик 9 и 17 литров. 8 800 5 503 503
Общество
14.11.2020 17:42
Общество 14.11.2020 17:42
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2020 16:29
Общество 14.11.2020 16:29
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2020 14:34
Общество 14.11.2020 14:34
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2020 09:25
Общество 14.11.2020 09:25
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2020 09:04
Общество 14.11.2020 09:04
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.11.2020 19:22
Общество 13.11.2020 19:22
Комментарии

0
Далее
Общество
13.11.2020 19:04
Общество 13.11.2020 19:04
Комментарии

0
Далее
Общество
13.11.2020 15:56
Общество 13.11.2020 15:56
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.11.2020 10:24
Общество 13.11.2020 10:24
Комментарии

0
Далее
Общество
13.11.2020 10:09
Общество 13.11.2020 10:09
Комментарии

0
Далее
Общество
12.11.2020 20:20
Общество 12.11.2020 20:20
Комментарии

0
Далее
Общество
12.11.2020 19:11
Общество 12.11.2020 19:11
Комментарии

0
Далее
Общество
12.11.2020 18:32
Общество 12.11.2020 18:32
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.11.2020 16:09
Общество 12.11.2020 16:09
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.11.2020 15:54
Общество 12.11.2020 15:54
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:11
Два трупа в легковушке: в Волгоградской области лобовое ДТП с грузовиком почтовой службыСмотреть фотографии
12:16
Смертность от COVID-19 в Волгоградской области высокая вторые суткиСмотреть фотографии
10:37
В Волгограде в сгоревшей машине погиб водительСмотреть фотографии
10:29
Поджигатели мусорных контейнеров набедокурили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:28
На железной дороге в Волгоградской области расследуют гибель двух электромонтеровСмотреть фотографии
10:09
Курение убивает: в Волгограде пожар в многоэтажке закончился трагедиейСмотреть фотографии
09:46
«Лаборатории перегружены»: семье заболевшей коронавирусом волгоградки отказали в бесплатном тестированииСмотреть фотографии
09:01
За один месяц в Волгоградской области некоторые продукты подорожали на третьСмотреть фотографии
21:27
Обязательные тесты и основания для КТ: в Волгограде обновили рекомендации для лечения больных на домуСмотреть фотографии
19:45
В Волгограде территорию бывшего тракторного завода освобождают от обременений для новой застройкиСмотреть фотографии
18:49
Чиновникам стало стыдно за страшный сортир и свалку на воинском кладбище под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:42
Воскресенье со снегом и гололедом прогнозируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:29
31-летняя жительница Волгоградской области родила 9 детейСмотреть фотографии
16:03
Очередная тайна всплыла при демонтаже незаконных гаражей в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:34
Луч света в пандемию: в оранжереях под Волгоградом начался бал хризантемСмотреть фотографии
13:44
Житель Волгоградской области избил и покусал женуСмотреть фотографии
12:15
Потеряли четверых: растет число жертв коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:15
Проломил голову молотком: студенты из Йемена поссорились в общежитии в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:38
Женщина и ребенок пострадали в перевернувшейся под Урюпинском иномаркеСмотреть фотографии
09:04
Компания “Виво маркет” открыта для взаимодействия с общественностьюСмотреть фотографии
19:22
Волжский отличился в коронавирусной статистикеСмотреть фотографии
19:04
Скончался главный финансист ГУ МВД по Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:07
Исчезли в пандемию: жители Волгоградской области днем с огнем ищут инфекционистовСмотреть фотографии
17:29
Маски "на бороде" отменяются: в Волгоградской области усилили меры в борьбе с коронавирусомСмотреть фотографии
15:56
Количество онлайн-платежей за покупку одежды в Волгоградской области выросло на фоне пандемии в 6,6 разаСмотреть фотографии
15:15
Экс-участника «Дома-2» из Волгограда осудили за обман в инстаграмСмотреть фотографии
13:10
Жительницу Волгограда ждет суд за попытку завладеть квартирой умершей пенсионеркиСмотреть фотографии
13:07
Коронавирус в Волгоградской области убивает пожилыхСмотреть фотографии
12:05
Сбербанк в Поволжье нарастил кредитный портфель за счет предприятий АПКСмотреть фотографии
12:03
Места в ковидных стационарах Волгоградской области освобождаются для новых пациентовСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 