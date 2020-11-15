



Врачи отказались направлять членов семьи заболевшей коронавирусом волгоградки на бесплатное тестирование. Как рассказала ИА «Высота 102» Татьяна Шелягина, коронавирус нашли у ее племянницы-школьницы, которая проходила обследование перед плановой операцией и в обязательном порядке перед госпитализацией ей пришлось сдать тест на инфекцию. Тест оказался положительным. К этому времени заболела сама Татьяна, которая сопровождала племянницу в походах в поликлинику, и ее 62-летняя мама.





«Врач из детской поликлиники пришла достаточно быстро, а вот, чтобы вызвать врача из поликлиники №11, пришлось обзвонить все горячие линии. Пришли сразу два врача. Мою маму они послушали, услышали в легких какой-то шум, но сказали, ничего страшного, а ко мне даже не подошли, и горло не посмотрели, сказали, у них нет инструментов. Мы попросили нас направить на тест – ведь мы жили вместе с заболевшей племянницей и сами плохо себя чувствуем. Но нам сказали, что лаборатории перегружены и очередь на тестирование аж с сентября. Есть у нас с мамой коронавирус или нет, мы можем только гадать. Но денег на платные тесты у нас нет, и их ведь нужно сделать несколько, это вообще астрономическая сумма выйдет», - рассказывает Татьяна.

Если нет результатов тестов, то в семье заболевшего подростка нет коронавирусных больных, во что не верят ни Татьяна, ни ее мама, которые теперь лечатся неизвестно, от чего. Тем более, что неведомый диагноз Татьяне поставили даже без осмотра. Тем не менее, в статистику новых выявленных больных эта семья не войдет. Ранее корреспондент ИА «Высота 102» задавал вопрос заместителю председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николаю Алимову, можно ли считать достоверной коронавирусную статистику, если волгоградцы жалуются на отказ в проведении бесплатного тестирования. Однако чиновник заявил, что нельзя говорить о недоступности бесплатного тестирования, а тесты делают тем, кому это необходимо.

Между тем, на днях в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области опубликовали рекомендации при проведении комплекса противоэпидемических мер в случае заболевания коронавирусной инфекцией, в которых подчеркнуто, что медицинская организация «в отношении лиц, контактировавших с больным СОVID-19, должна проводить наблюдение и отбор проб биологического материала».

В комитете здравоохранения Волгоградской области пояснили, что тесты у контактировавших с заболевшим коронавирусом берут на десятый день. Членов семьи протестируют 18 ноября.