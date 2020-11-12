Телеком

Стартовал юбилейный конкурс региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»

Телеком 12.11.2020 11:59
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12.11.2020 11:59


«Ростелеком» объявил о начале ежегодного конкурса для представителей региональной медиасферы «Вместе в цифровое будущее», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. В этом году конкурсу исполняется десять лет. Стратегическим партнером проекта выступит Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, партнером одной из спецноминаций — АО «Шнейдер Электрик» (юридическое лицо компании Schneider Electric в России), а информационным партнером — Группа «Интерфакс».
К участию в конкурсе приглашаются региональные журналисты и блогеры, которые в своих публикациях и сюжетах рассказывают о новых технологиях, инновационных разработках и цифровых трендах в ИТ-сфере и телекоммуникациях.
«Журналисты и блогеры помогают нам рассказывать о телекоме, ИТ-сфере и нормативном регулировании отраслей, которые курирует Минцифры России, а также о реализации нацпроекта “Цифровая экономика”. Ведь это так важно объяснить всем гражданам нашей страны, как на их жизнь повлияет внедрение новых технологий. Конкурс “Ростелекома” позволяет привлечь дополнительное внимание СМИ к этим темам, открыть новые имена и расширить пул журналистов, с которыми работают PR-службы», — сказала пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Анна Ахмадиева.
«Десять лет назад министерство связи предложило провести конкурс среди региональных СМИ, пишущих о технологиях в отрасли связи. “Ростелеком” подхватил идею. За десятилетие проект вырос в профессиональное движение журналистов и блогеров из различных субъектов Российской Федерации. Публикации и сюжеты участников основаны на личной вовлеченности в тему цифровизации,часто содержат аналитические выкладки и помогают читателям, зрителям и слушателям разобраться в особенностях современных технологических решений. С каждым годом к конкурсу “Вместе в цифровое будущее”присоединяется всё больше участников, проект поддерживают крупнейшие зарубежные вендоры и системные интеграторы. Лучшие из конкурсантов посещают наиболее технологически развитые страны для знакомства с новейшими разработками в сфере информационных технологий. В следующем году победители отправятся на Дальний Восток и посетят остров Сахалин—территорию, которая активно развивается как цифровой регион», — отметила вице-президент по внешним коммуникациям ПАО «Ростелеком» Кира Кирюхина.
На конкурс принимаются материалы, опубликованные с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года включительно, в номинациях:
• печатная пресса;
• радио и телевидение;
• интернет-СМИ;
• социальные медиа.
Участники из всех категорий СМИ и социальных медиа также могут подать свои работы в две специальные номинации. Schneider Electric станет партнером номинации «Кибербезопасность», а «Ростелеком» впервые объявит спецноминацию «Цифровой регион».
«Обеспечение кибербезопасности — один из основных вызовов цифровой трансформации. Со стремительным развитием технологий потребность в детальной, достоверной информации по этой теме будет только расти. Поэтому мы в Schneider Electric решили присоединиться к “Ростелекому” в поиске талантливых российских журналистов и блогеров, способных создавать яркие материалы по информационной безопасности», — подчеркнул заместитель генерального директора по стратегии, инновациям и региональному развитию Schneider Electric в России и СНГАрмен Бадалов.
Конкурс «Вместе в цифровое будущее» пройдет в два этапа: региональный и федеральный. Победителей определят эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка.
В жюри федерального этапа войдут: 
Анна Ахмадиева — пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;
Алексей Гапеев — главный редактор сайта Interfax.ru;
Сусанна Альперина — редактор отдела кино и телевидения «Российская газета — Неделя»;
Леонид Коник — главный редактор изданий группы компаний ComNews;
Давид Комахидзе — старший корреспондент отдела «Потребительские рынки» редакции экономической информации ТАСС;
Сергей Уланкин — главный редактор «Канобу», главный редактор RAWG.io, бывший главный редактор Roem.ru;
Роман Кильдюшкин — обозреватель газеты «Известия», экс-обозреватель LIFE;
Армен Бадалов — заместитель генерального директора по стратегии, инновациям и региональному развитию Schneider Electric в России и СНГ;
Екатерина Егорова — руководитель направления внешних коммуникаций Schneider Electric в России и СНГ;
Игорь Зимин — вице-президент по прикладным проектам ПАО «Ростелеком»;
Кира Кирюхина— вице-президент по внешним коммуникациям ПАО «Ростелеком».
Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае, федерального — в июне 2021 года.
Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.

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