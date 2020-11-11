Чиновника мэрии Волгограда наказали за тайную фотофиксацию нарушений ПДД





После вмешательства прокуратуры в Волгограде установили более 30 дорожных знаков, информирующих о камерах фотовидеофиксации нарушений ПДД. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, правилами дорожного движения РФ предусмотрен знак дополнительной информации – табличка 8.23 «Фотовидеофиксация», указывающая на осуществление фиксации административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами. Проведенной прокуратурой Волгограда проверкой на территории городского округа установлено отсутствие соответствующих табличек в местах расположения камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на участках дорог по пр.Университетский, пр.Героев Сталинграда, пр. им.В.И. Ленина, ул.Рокоссовского, ш.Авиаторов, Набережной им. 62-й Армии и т.д., что, как считают в надзорном органе, нарушало права участников дорожного движения на соответствующее информирование.

В представлении на имя руководителя департамента городского хозяйства администрации Волгограда прокуратурой города был поставлен вопрос об устранении нарушений законодательства при содержании автомобильных дорог.

По результатам рассмотрения на улицах Волгограда дополнительно установлено более 30 табличек 8.23 «Фотовидеофиксация», информирующих водителей транспортных средств о возможной фиксации нарушений gравил дорожного движения стационарными автоматическими средствами.

Кроме того, по представлению прокурора виновное должностное лицо управления транспорта и безопасности дорожного движения департамента городского хозяйства администрации Волгограда привлечено к дисциплинарной ответственности.



