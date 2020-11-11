В существование коронавируса не верят 9% волгоградцев

Общество 11.11.2020 09:54
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11.11.2020 09:54
Не верят в существование коронавируса 9% волгоградцев, а у 79% жителей региона этим вирусом переболели знакомые, родственники или друзья. Такие данные, как сообщает ИА "Высота 102", выявило всероссийское исследование, проведенное среди пользователей автомобильного сайта drom.ru. Опрос проводился с 26 октября по 3 ноября текущего года. В нем приняло участие 22 233 человека.
Согласно полученным данным, 22% волгоградцев переболели вирусом сами. О летальном исходе среди окружения сообщили 20% опрошенных. 12,5% респондентов COVID-19 еще не болели и 9% в существование вируса не верят вообще.
В целом по России 76% сказали, что их знакомые переболели COVID-19, есть умершие у 15% опрошенных. В целом, как показало исследование, число людей, которые не верят в существование вируса сократилось почти в три раза. Больше всего тех, кто не верит в вирус, из Сахалинской области – 18%.
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