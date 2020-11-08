В волгоградском облкомздраве перечислили болезни, дающие право на дистанционку





В волгоградском облкомздраве подготовлен проект приказа с перечнем хронических заболеваний, наличие которых является поводом для перевода сотрудников на дистанционный формат работы. Как сообщает ИА «Высота 102», в данном перечне – десятки различных заболеваний, в частности, формы иммунодефицита, сахарный диабет, ожирение, новообразования, лейкозы. Также на дистанционку должны быть переведены работники, болеющие астмой, ревматоидным артритом, стенокардией, васкулитом. Право на дистанционный формат работы появится и у тех, кто перенес инфаркт, и страдающих сердечной недостаточностью. Также не рекомендуется трудиться в обычном режиме беременным.

Напомним, согласно постановлению губернатора, работодателям рекомендовано перевести на дистанционный формат работы около 30% сотрудников в связи с неблагоприятной ситуацией с коронавирусом в регионе.



