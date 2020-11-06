Умеренные дожди: ноябрь в Волгоградской области набирает обороты

Общество 06.11.2020 19:05
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06.11.2020 19:05
Днем 7 ноября в Волгоградской области ожидаются небольшие и умеренные дожди, передает ИА "Высота 102" со ссылкой на прогноз вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций на территории региона, подготовленный ГУ МЧС и ЦГМС. В субботу будет облачно с прояснениями. Ночью местами осадки, преимущественно в виде дождя, от небольших до умеренных. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, ночью в отдельных районах порывы 13-18 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха: ночью +2...+7º, местами при прояснении -4...+1º; днем +5...+10º.
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