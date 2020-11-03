«Проверят на вменяемость»: односельчане изгонявшей бесов семьи в Волгоградской области рассказали о своих соседях











Односельчане семьи, которая прославилась из-за видео с изгнанием бесов из 10-летнего ребенка, в шоке от поступка своих соседей. Как рассказали ИА «Высота 102» жители села Гусевка Ольховского района, супруги с двумя детьми приехали в Гусевку около года назад, по некоторым данным, из Волгограда. «Они купили здесь дом, но хозяйства не завели. Родители и дети производили впечатление вполне обычных, нормальных людей», - рассказывают жители села. Живет семья небогато, что для деревни дело обычное. Глава семейства за год несколько раз менял работу. На заработки ходил пешком – мог пройти двадцать пять километров.

Школьник Илья, из которого родители изгоняли бесов, в школе характеризуется положительно. Никаких вопросов к семье у педагогов не возникало. Односельчане вспоминают, как однажды подвозили отца и Илью в Ольховку. Родители подозревали, что у мальчика перелом, оказалось, это был всего лишь ушиб. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации Гусевского сельского поселения, в ситуации разбираются органы опеки, а семью направили на обследование к психиатрам.

Напомним, прокуратура Волгоградской области организовала проверку в связи с распространением в интернете видео о возможном нарушении прав несовершеннолетнего. В ходе надзорной проверки будет дана правовая оценка деятельности органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, а также действиям законных представителей 10-летнего Ильи. По результатам проверки, при наличии оснований, будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, заявили в надзорном органе.



