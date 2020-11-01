Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью бывшего губернатора Волгоградской области и сенатора Николая Максюты
Общество 01.11.2020 18:57
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01.11.2020 18:57
В администрации Волгоградской области получили высшую правительственную телеграмму от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, адресованную губернатору Андрею Бочарову в связи со смертью Никола Максюты. Валентина Матвиенко также попросила Андрея Бочарова передать слова соболезнования и поддержки близким Никола Кирилловича. Как сообщает ИА «Высота 102», в документе говорится, что Николай Максюта был «известным государственным деятелем и политиком, много сделавшим для укрепления страны». Николай Максюта, говорится далее, «пользовался неоспоримым доверием и авторитетом не только у волгоградцев, но и у всех, кто его знал». «Широта взглядов, богатый жизненный опыт, надежность, ответственность, внимательное отношение к людям, стремление приносить пользу отечеству не словами, а делами всегда были отличительными чертами Николая Кирилловича», - цитата из телеграммы.
Напомним, о кончине бывшего губернатора Волгоградской области стало известно сегодня. Николай Максюта умер от коронавируса. Он был избран главой региона в 1996 году и руководил областью до 2009 года. Затем до 2014 года он являлся сенатором.
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