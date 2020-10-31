Общество

Дети Волгоградской области получат "индивидуальные" подарки к Новому году

Общество 31.10.2020 10:31
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31.10.2020 10:31


Более 19 миллионов рублей выделено из бюджета Волгоградской области на закупку новогодних подарков для детей. Как сообщает ИА «Высота 102», в этом году закупку проводит не комитет образования и науки, как в прошлом году, а ГБУДО «Центр «Славянка». Участие в аукционе смогут принять только субъекты малого бизнеса, в частности, индивидуальные предприниматели, то есть крупные производители сладостей, в том числе местные, остались за бортом закупки. 
19,2 миллиона рублей выделены на приобретение 113400 подарков. 111400 штук должны весить не менее 490 граммов, еще 2000 штук по весу должны достигать килограмма. Внутри подарков должны быть шоколадки, грильяж, глазированные конфеты, вафли, карамельки, леденцы и т.д. 
В прошлом году, напомним, подарки для детей Волгоградской области поставил индивидуальный предприниматель из Омска. В результате торгов он сбил цену почти в два раза от начальной стоимости контракта и цена каждого подарка снизилась до 77 рублей. 

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