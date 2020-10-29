«ЕвроХим-ВолгаКалий» помогает Котельниково противостоять COVID

Общество 29.10.2020 10:42 Новости компаний
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29.10.2020 10:42 Новости компаний
С приходом второй волны эпидемии возросла потребность в дополнительных средствах защиты. Предприятие «ЕвроХим-ВолгаКалий» не осталось в стороне, организовав волонтерскую работу в поддержку Котельниковской центральной районной больницы в период распространения коронавирусной инфекции.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, по решению оперативного штаба АО «МХК «ЕвроХим», руководимого генеральным директором компании Игорем Нечаевым, больнице предоставлена посильная помощь. В рамках волонтерского движения #Мывместе «ЕвроХим-ВолгаКалий» совместно с представителями администрации Котельниковского муниципального района и с Общероссийского народного фронта передали медикам необходимые в период пандемии средства защиты.
«Наша компания не может оставаться равнодушной в борьбе с эпидемией и предпринимает все возможное, чтобы защитить своих сотрудников и жителей района от коронавирусной инфекции. Напомню, что не стоит расслабляться и забывать, что борьба не окончена. Нам всем нужно сплотиться в этой сложной ситуации и сделать так, чтобы обеспечить максимальное соблюдение правил, которые были установлены ради нашей безопасности» - отметил исполнительный директор ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Евгений Сахаров.
Это уже четвертый транш помощи, которую предприятие-инвестор оказывает районной отрасли здравоохранения. Ранее молодые специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалия» доставили в больницу защитные очки, халаты, спецкостюмы, дезинфицирующие средства и другое снаряжение, необходимое медикам для работы в трудных условиях пандемии.
Напомним, компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» реализует в Котельниковском районе Волгоградской области масштабный инвестиционный проект освоения Гремячинского месторождения калийных солей и строительства промышленного комплекса по производству хлористого калия – важного компонента удобрений.
На Гремячинском горно-обогатительном комбинате и в смежных отраслях созданы тысячи новых рабочих мест. Многие работники «ЕвроХим-ВолгаКалия» приехали на этот проект с разных регионов России, привезли семьи и окончательно обосновались в городе Котельниково.
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