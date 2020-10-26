Умер один из самых выдающихся художников Волгограда

Общество 26.10.2020 12:15
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26.10.2020 12:15
Известный волгоградский художник Петр Зверховский скончался сегодня утром, сообщает ИА «Высота 102». Петру Ефимовичу было 78 лет. Это выдающийся живописец, член Союза художников России с 1981 года.
Работы Петра Зверховского находятся в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге, в Московском музее современного искусства, в Саратовском Радищевском музее, в Волгоградском музее изобразительных искусств имени И. И. Машкова, в частных собраниях в Германии, Голландии, США, Италии, Англии, Франции, Канаде, Украины, России. По предварительным данным, причиной смерти выдающегося художника стала двусторонняя пневмония.
Фото цармуза.рф
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