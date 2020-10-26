Умер один из самых выдающихся художников Волгограда





Известный волгоградский художник Петр Зверховский скончался сегодня утром, сообщает ИА «Высота 102». Петру Ефимовичу было 78 лет. Это выдающийся живописец, член Союза художников России с 1981 года.

Работы Петра Зверховского находятся в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге, в Московском музее современного искусства, в Саратовском Радищевском музее, в Волгоградском музее изобразительных искусств имени И. И. Машкова, в частных собраниях в Германии, Голландии, США, Италии, Англии, Франции, Канаде, Украины, России. По предварительным данным, причиной смерти выдающегося художника стала двусторонняя пневмония.

Фото цармуза.рф







