Общество 23.10.2020 14:52
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23.10.2020 14:52
Завтра, 24 октября, с 6 утра приостановят подачу тепла и горячего водоснабжения ряду потребителей Семи ветров в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ООО «Концессии теплоснабжения», в субботу аварийной бригаде предстоит заменить изношенный участок тепломагистрали диаметром 800 мм на улице Землячки, на котором произошел порыв. Работы планируется закончить не позднее утра 25 октября.
Ряд улиц будут переключены на другой магистральный теплопровод, проходящий в районе улицы Качинцев. Поэтому в отдельных жилых домах микрорайона тепло и горячую воду не отключат.
Теплопровод на улице Землячки был проложен еще в 70-е годы в период строительства Дзержинского района. Летом текущего года концессионеры успели заменить 340 метров ветхой теплотрассы. Технологическое нарушение произошло сегодня на старом участке трубопровода, расположенном в 40 метрах от обновленных коммуникаций. Этот участок стоял в планах на замену в следующем году.
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