На мосту через Волжскую ГЭС закатали новую дорогу

Общество 23.10.2020 14:36
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23.10.2020 14:36
На мосту через Волжскую ГЭС рабочие закончили асфальтирование ремонтируемых участков. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волжского, в настоящее время на 100% уложен верхний слой асфальта на участках протяженностью 572 и 884 метров. На последнем уже полностью смонтировано перильное ограждение, а на первом участке завершается устройство барьерного и щитового ограждений. Правда, движение по мосту через Волжскую ГЭС все равно пока ограничено. Рабочим осталось нанести слой бетона на конструкции, завершить покраску металлоконструкций и ремонт опорных частей на оставшихся участках.
Движение транспорта на отремонтированных участках дороги будет открыто к середине ноября. Полностью дорожные работы к радости автолюбителей завершат в 2021 году.
Фото группы ВКонтакте Открытый Волжский.
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