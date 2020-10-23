На мосту через Волжскую ГЭС закатали новую дорогу





На мосту через Волжскую ГЭС рабочие закончили асфальтирование ремонтируемых участков. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волжского, в настоящее время на 100% уложен верхний слой асфальта на участках протяженностью 572 и 884 метров. На последнем уже полностью смонтировано перильное ограждение, а на первом участке завершается устройство барьерного и щитового ограждений. Правда, движение по мосту через Волжскую ГЭС все равно пока ограничено. Рабочим осталось нанести слой бетона на конструкции, завершить покраску металлоконструкций и ремонт опорных частей на оставшихся участках.

Движение транспорта на отремонтированных участках дороги будет открыто к середине ноября. Полностью дорожные работы к радости автолюбителей завершат в 2021 году.