Общество 21.10.2020 11:34
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21.10.2020 11:34
Педагоги Волгоградской области вошли в тысячу лучших учителей страны по итогам конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности, который проводится в соотвествии с Указом Президента №679 от 28 ноября 2018 года. За достижения в педагогической деятельности учителей поощрили федеральными премиями.
Сбербанк также принял участие в награждении и предоставил лауреатам доступ к виртуальной Библиотеке Сбера, где специалистами СберУниверситета собрана уникальная коллекция новейшей бизнес-литературы ведущих авторов мира по актуальным темам для непрерывного обучения. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сбербанка, отобранные книги объединены идеей помочь настроить себя на самосовершенствование и раскрыть внутренний потенциал.
Наталья Газарян, заместитель управляющего Волгоградским отделением Сбербанка: «В Волгоградской области профессиональной награды удостоились пятнадцать учителей. Поздравляю всех победителей, вошедших в «золотую тысячу России», и надеюсь, что с помощью виртуальной библиотеки Сбера учителя смогут и дальше развивать свои компетенции и делиться новыми знаниями с подрастающим поколением».
Лариса Савина, Председатель комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области: «Пятнадцать профессионалов своего дела из разных муниципальных районов включены в тысячу "золотых учителей". Потенциал педагогов Волгоградской области очень высок, на федеральном и региональном уровне действует комплексная система поддержки талантливых и активных учителей. В рамках партнерского соглашения о сотрудничестве вместе с Волгоградским отделением Сбербанка мы реализуем два перспективных проекта, продвигаем в сфере образования лучшие инновационные идеи, создаем цифровую образовательную среду».
Лариса Арачашвили, учитель русского языка и литературы «средней школы 55«Долина знаний» г.Волгоград: «Инициатива Сбера нас сегодня порадовала. Это очень приятный подарок, который рассчитан именно на развитие личности педагога, ведь это важно, так как мы всегда говорим о том, что научить может только личность. Благодаря подарку Сбера у нас есть возможность получить новые знания и новый опыт».
Для того, чтобы принять участие в конкурсе, учителям нужно было провести анализ педагогической деятельности по разным разделам за три года. Также необходимо было предоставить свои личные достижения в профессиональной сфере и представить методическую авторскую разработку, которую применяет не только сам педагог, но и его коллеги.
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