Жители поселка в Волгограде приходят в себя после ночного наводнения

Общество 20.10.2020 12:03
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20.10.2020 12:03
Жуткая ночь выдалась сегодня у жителей нескольких домов по ул. Дундича в поселке Верхнезареченский Тракторозаводского района Волгограда. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, около четырех часов ночи в дома №78, 80 и 82 хлынула вода. Затопило подворья, гаражи, жилые комнаты. Жители до самого утра вручную вычерпывали воду, чтобы спасти свои жилища. По словам волгоградцев, причиной ночного кошмара стал трухлявый водопровод, заменить который они уже давно просят «Концессии водоснабжения». Вот и сегодня ночью потоки воды вырвались наружу из колодца, легко сместив фанерную крышку, которая закрывает отверстие вместо чугунного люка, затопив улицу, а потом устремившись в жилые владения.
Жители улицы возмущены до предела. По их словам, в «Концессиях водоснабжения» не хотят признавать ответственность за состояние уличного водопровода, мотивируя это тем, что он «не наш». Однако жители считают, что не они должны разбираться, в чьем ведении находится водопровод, а они хотят лишь одного – жить, не боясь очередного затопления. Пока же жители улицы самостоятельно устраняют последствия ночного наводнения. Утром мужчины выкопали канаву, которая при повторении подобной ситуации, должна отвести воду от домов. «Но, если мы все делаем сами, а «Концессии водоснабжения» самоустранились от решения этой проблемы, тогда, может, и нам самоустраниться от оплаты ресурса?», - задают вопрос жители поселка.
ИА «Высота 102» обратилось за комментарием в ООО «Концессии водоснабжения».
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