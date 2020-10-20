В Волгоградской области похоронили двоих полицейских

Общество 20.10.2020 11:23
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20.10.2020 11:23
Сегодня сотрудники волгоградского гарнизона полиции, родные и близкие простились со скоропостижно ушедшими из жизни коллегами. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 16 октября 2020 года от тяжелой болезни скончался полицейский отдельной роты (комендантской) по охране объектов органов внутренних дел ГУ МВД России по Волгоградской области старшина полиции Роман Пинчук.
Роман Викторович начал службу в органах внутренних дел в 2005 году. Состоял на различных должностях в подразделениях вневедомственной охраны, а с 2013 года проходил службу в отдельной роте (комендантской) по охране объектов органов внутренних дел регионального Главка МВД. Воспитывал сына двенадцати лет. По сведениям информагентства, у Романа Пинчука был положительный тест на коронавирус, после ухудшения состояния его подключили к аппарату ИВЛ, но жизнь сотрудника полиции спасти не удалось.
17 октября в результате дорожно-транспортного происшествия трагически оборвалась жизнь подполковника внутренней службы Андрея Малеева - начальника отдела делопроизводства и режима ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения» Главного Управления МВД России по Волгоградской области». Ранее Андрей Викторович более пятнадцати лет, в том числе и на руководящих должностях, проходил службу в Межмуниципальном отделе МВД России «Камышинский». Имел ведомственные награды , награжден медалями «За отличие в службе» 2 и 3 степеней. У Андрея Малеева остались жена и двое дочерей тринадцати и восьми лет. Церемонии прощания состоялись в Волгограде и Камышине.
Руководство и личный состав Главного Управления МВД России по Волгоградской области выразило соболезнования родным, близким Романа Пинчука и Андрея Малеева. Семьям сотрудников будет оказана всесторонняя помощь, заверили в ведомстве.
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