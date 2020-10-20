Сторонники волгоградского времени празднуют промежуточную победу

Общество 20.10.2020 08:49
0
20.10.2020 08:49
Активисты группы ВКонтакте «Волгоградское время» накануне поделились хорошей новостью со своими сторонниками. Как рассказали они ИА «Высота 102», из Минюста РФ получен ответ на обращение, в котором сообщается, что это ведомство согласовало проект отрицательного отзыва правительства России на законопроект о переходе Волгоградской области в московский часовой пояс. Правда, сторонники местного времени признают, что данное обстоятельство не гарантирует, что окончательный отзыв правительства останется без изменений. Тем не менее, считают они, их усилия по сбору подписей и рассылке обращений с требованием не принимать законопроект, инициированный депутатами Волгоградской областной думы, не оказались напрасными.
Напомним, противники московского времени уже отправили несколько посылок с килограммами подписей в Государственную думу, а также тысячи обращений в различные ведомства, в том числе в администрацию президента России. Волгоградцев возмущают действия депутатов областной думы, которые, по их мнению, перечеркнули законный референдум и решили поменять часовой пояс в регионе на основании сомнительного опроса. Окончательное решение по данному вопросу Госдума примет в ноябре этого года. Пока по процедуре свое мнение о законопроекте должны высказать региональные парламенты. В частности, согласились с позицией волгоградских депутатов в Астраханской областной думе, в регпарламенте Карачаево-Черкессии. При этом, например, Орловский областной совет народных депутатов встал на сторону противников московского времени.
Реклама
В Волгоградской области раскрыли число закрытых из-за коронавируса школьных классов19.10.2020 20:20
Общество 19.10.2020 20:20
ФСБ нужны крепкие духом и телом волгоградцы: объявлен набор в специнституты19.10.2020 16:39
Общество 19.10.2020 16:39
«Извинений не принимаем»: волгоградцы убили выходные в десятикилометровых пробках19.10.2020 11:24
Общество 19.10.2020 11:24
Париться по закону: волгоградцы стали строить личные бани в два раза активней19.10.2020 10:36
Общество 19.10.2020 10:36
В продуктовом магазине в Волгограде изъяли белорусские сигареты19.10.2020 09:47
Общество 19.10.2020 09:47
В Волгограде УК лишили права управления домами за уклонение от проверок19.10.2020 08:53
Общество 19.10.2020 08:53
Жители Волгоградской области попросили прокурора проверить эффективность трат на борьбу с пандемией18.10.2020 20:23
Общество 18.10.2020 20:23
Безработным в Волгоградской области предлагают заработать на свежем воздухе18.10.2020 13:12
Общество 18.10.2020 13:12
Строитель стадиона «Волгоград Арена» может получить контракт на возведение скандальной трассы17.10.2020 17:14
Общество 17.10.2020 17:14
В Волгограде бистро использовало 43-летний облучатель для борьбы с COVID-1917.10.2020 16:55
Общество 17.10.2020 16:55
В Волгограде назвали дату старта большой реконструкции линии скоростного трамвая17.10.2020 16:37
Общество 17.10.2020 16:37
В Волгограде умер молодой директор колледжа медуниверситета17.10.2020 15:13
Общество 17.10.2020 15:13
В Волгограде продукты и полуфабрикаты для школьного питания готовятся на высокотехнологичном оборудовании17.10.2020 09:26
Общество 17.10.2020 09:26
«Везти вас некуда, мест нет»: 60-летнюю волгоградку с температурой под 40 оставили лечиться в общежитии16.10.2020 18:27
Общество 16.10.2020 18:27
«В ночное время мы не можем»: дорожники извинились за гигантские пробки под Волгоградом16.10.2020 17:37
Общество 16.10.2020 17:37
Реклама