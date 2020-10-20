Сторонники волгоградского времени празднуют промежуточную победу





Активисты группы ВКонтакте «Волгоградское время» накануне поделились хорошей новостью со своими сторонниками. Как рассказали они ИА «Высота 102», из Минюста РФ получен ответ на обращение, в котором сообщается, что это ведомство согласовало проект отрицательного отзыва правительства России на законопроект о переходе Волгоградской области в московский часовой пояс. Правда, сторонники местного времени признают, что данное обстоятельство не гарантирует, что окончательный отзыв правительства останется без изменений. Тем не менее, считают они, их усилия по сбору подписей и рассылке обращений с требованием не принимать законопроект, инициированный депутатами Волгоградской областной думы, не оказались напрасными.

Напомним, противники московского времени уже отправили несколько посылок с килограммами подписей в Государственную думу, а также тысячи обращений в различные ведомства, в том числе в администрацию президента России. Волгоградцев возмущают действия депутатов областной думы, которые, по их мнению, перечеркнули законный референдум и решили поменять часовой пояс в регионе на основании сомнительного опроса. Окончательное решение по данному вопросу Госдума примет в ноябре этого года. Пока по процедуре свое мнение о законопроекте должны высказать региональные парламенты. В частности, согласились с позицией волгоградских депутатов в Астраханской областной думе, в регпарламенте Карачаево-Черкессии. При этом, например, Орловский областной совет народных депутатов встал на сторону противников московского времени.



