Общество

Сторонники волгоградского времени празднуют промежуточную победу

Общество 20.10.2020 08:49
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20.10.2020 08:49


Активисты группы ВКонтакте «Волгоградское время» накануне поделились хорошей новостью со своими сторонниками. Как рассказали  они ИА «Высота 102», из Минюста РФ получен  ответ на обращение, в котором сообщается, что это ведомство согласовало проект отрицательного отзыва правительства России на законопроект о переходе Волгоградской области в московский часовой пояс. Правда, сторонники местного времени признают, что данное обстоятельство не гарантирует, что окончательный отзыв правительства останется без изменений. Тем не менее, считают они, их усилия по сбору подписей и рассылке обращений с требованием не принимать законопроект, инициированный депутатами Волгоградской областной думы, не оказались напрасными. 
Напомним, противники московского времени уже отправили несколько посылок с килограммами подписей  в Государственную думу, а также тысячи обращений в различные ведомства, в том числе в администрацию президента России. Волгоградцев возмущают действия депутатов областной думы, которые, по их мнению,  перечеркнули законный референдум и решили поменять часовой пояс в регионе на основании сомнительного опроса. Окончательное решение по данному вопросу Госдума примет в ноябре этого года. Пока по процедуре свое мнение о законопроекте должны высказать региональные парламенты. В частности, согласились с позицией волгоградских депутатов в Астраханской областной думе, в регпарламенте Карачаево-Черкессии. При этом, например, Орловский областной совет народных депутатов встал на сторону противников московского времени. 

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