



Административное наказание в виде штрафа вынесено в отношении главного врача ГБУЗ "Октябрьская ЦРБ" за дефицит спецодежды для медицинского персонала. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление Октябрьского районного суда Волгоградской области, должное лицо привлечено к ответственности по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, при возникновении угрозы распространения заболевания представляющего опасность для окружающих). Главврачу назначен штраф в размере 25 тысяч рублей.

Нарушения, как отмечается в постановлении, были выявлены еще весной в Октябрьской ЦРБ сотрудниками районной прокуратуры и областного комитета здравоохранения в ходе совместной проверки медицинского учреждения.

Проверяющие установили, что медицинский персонал лечебного учреждения не обеспечен спецодеждой. Согласно санитарно- эпидемиологическим требованиям к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, на каждого работающего должно быть не менее трех комплектов спецодежды.

Так, к примеру, в инфекционном отделении на момент проверки числился остаток медицинской одежды в количестве 10 единиц (2 медицинских халата, 2 медицинских костюма, 4 противочумных костюма, 2 защитных костюма) на 9 работников. Сменная обувь отсутствовала. При этом необходимый набор медицинских костюмов и сменной обуви для 9 медицинских работников должен составлять не менее 27 медицинских костюмов и 27 пар сменной обуви. Аналогичная ситуация была в отделении скорой медицинской помощи Октябрьской ЦРБ, терапевтическом отделении.

Вина должностного лица была доказана протоколом об административном правонарушении и письменными объяснениями главврача. Постановление районного суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции.



