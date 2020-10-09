В Волгограде собственникам домов на месте строительства магистрали дали пожить до декабря





До 8 декабря собственников домов и земельных участков, «вставших» на пути строительства улицы Электролесовской, ждут в департаменте муниципального имущества администрации Волгограда для получения информации о предполагаемом изъятии земельных участков. Как сообщает ИА «Высота 102, соответствующее постановление принято в мэрии. Речь идет о семи домах по адресам ул. Лесомелиоративная №211, 212, 213, 220, 222, 221, а также о нескольких земельных участках на ул. Никитина, в том числе – о здании ангара.





Напомним, первый документ об изъятии земельных участков был принят еще в августе прошлого года. Тогда некоторые собственники жилых домов, которые планируется снести ради строительства новой магистрали, возмутились планами властей. Прошло больше года, но все жилые строения остались на месте - пока стройка не дошла до домов.



