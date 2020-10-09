Под Волгоградом ворующих воду овощеводов попугали рейдом





В ходе рейда в Городищенском районе установлен факт несанкционированного забора воды для полива, а также выявлены четверо граждан Узбекистана, которые работали на уборке овощей без патентов. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, рейд прошел на землях сельскохозяйственного назначения вблизи населенных пунктов Областная сельскохозяйственная опытная станция и хутора Донской. В контрольно-надзорных мероприятиях приняли участие полицейские Управления по вопросам миграции совместно с сотрудниками УФСБ.

Лицам, привлекшим иностранных граждан к нелегальной трудовой деятельности, грозит административный штраф в размере до 800 тысяч рублей за каждого работника. В отношении нарушителей правил водопользования материалы будут направлены в органы Россельхознадзора по Волгоградской области для принятия решения о привлечении их к ответственности.



