МегаФон назвал новые места притяжения россиян

Телеком 08.10.2020 12:24
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08.10.2020 12:24
Пандемия перезагрузила внутренний туризм. В условиях закрытия границ жители России скорректировали отпускные планы и освоили нетипичные направления для отдыха.
По данным аналитиков МегаФона, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора, в этом году путешественники расширили географию своих поездок по стране и нашли для себя новые «места силы» и интересные маршруты-Чукотка, Камчатка, Магадан, Республики Ингушетия и Карелия. В сравнении с 2019 годом общее количество отдыхающих в этих регионах увеличилось более чем на 35%.
МегаФон с использованием инструментов BigData проанализировал обезличенные данные о передвижении абонентов в период летнего туристического сезона. Число россиян, отдохнувших на родине, но за пределами домашнего региона, сократилось в этом году на 9%.
Даже самые популярные направления для отпуска, которые ежегодно остаются в топе–Краснодарский край, Крым, Москву и Санкт-Петербург в этом году посетило в среднем на 20% меньше туристов. Байкал и Алтай из-за пандемии также приняли меньше гостей – общее число отдыхающих здесь снизилось на 6%.
При этом востребованными для отдыха и поездок россиян остались Республики Башкортостан и Татарстан, Ростовская область и Ставрополье.Здесь отдохнуло столько же туристов, как и годом ранее.
Отдельные направления в условиях закрытых границ смогли существенно нарастить турпоток, путешественники стремились открывать для себя новые места.Почти в два раза выросло количество отдыхающих на побережье Керченского пролива и песчаной косе вблизи кубанского поселка Чушка. В Тульской области на Романцевских горах и на Селигере в Тверской области побывало на 20% больше туристов.
Средняя продолжительность путешествия россиян, независимо от региона, составила чуть менее двух недель – 11 дней. В отпуске абоненты чаще отвечали на звонки, чем звонили сами, и в поездках разговаривали на 15% меньше, чем дома, предпочитая интернет-общение: объем переданных данных за пределами домашнего региона вырос на 25%.В дни путешествий пользователи также проводили время за онлайн-развлечениями–трафик туристов на игровые сервисы увеличился более чем в два раза.
Отпускные гигабайты абоненты МегаФона также расходуют на просмотр и загрузку видео в Youtube,сториз в Instagram, а онлайн-трафик в Facebook в период поездок увеличивается в пять раз. Среди мессенджеров традиционно лидирует WhatsApp.
Несмотря на то, что выбор зарубежных маршрутов этим летом был ограничен, с 1 августа россияне также стали выезжать за границу. В лидерах по количеству туристов, ожидаемо, Турция, следом идет Абхазия. Средняя продолжительность отдыха в этих странах – 12 дней.
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