Общество

Банк «Открытие»: 53% жителей ЮФО планируют самостоятельно копить на пенсию

Общество 07.10.2020 15:25
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07.10.2020 15:25


Больше половины жителей Южного федерального округа трудоспособного возраста - 53% намерены начать копить себе на пенсию. У 12% уже есть накопления на старость. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.
В принципе не планируют копить деньги на старость 32% южан.
По мнению опрошенных, лучшие способы накопить на пенсию – это закупиться валютой (22%) или вложиться в финансовые инструменты вроде акций и облигаций, а также приобрести недвижимость (22%). 19% респондентов считают, что для достойной старости нужно откладывать деньги на вклад или накопительный счет и столько же людей пока вообще не задумывались над этим вопросом. Подавляющее большинство – 31% убеждены, что деньги вообще можно не откладывать, так как все «съест инфляция».
79% жителей ЮФО негативно отреагировали на повышение пенсионного возраста и это на 3% больше, чем в среднем по России. Нейтрально отнеслись к этому решению 18% опрошенных, положительно лишь 1%.
Категорически не хотят работать на пенсии при любых раскладах лишь 5% респондентов. 47% планируют продолжать трудовую деятельность из них 38% по нужде, так как считают пенсию недостаточной для своих потребностей, а 9% назвали причиной желания работать в пенсионном возрасте любовь к своему делу. Еще 33% южан сказали, что не планируют работать на пенсии, но готовы, если жизнь заставит.
 
*Опрос проведен банком «Открытие» с 1 по 5 октября по репрезентативной выборке среди 840 россиян (не получающих пенсию) в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.

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