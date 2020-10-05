Пока только слова: в Волжском пытаются гасить скандал с увольнением тренеров по плаванию

Общество 05.10.2020 17:20
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05.10.2020 17:20
«В настоящее время совместно с администрацией региона ведется работа по приему тренеров отделения плавания спортшколы № 3 в областную спортшколу для организации более эффективного процесса по подготовке будущих пловцов», - об этом сообщает администрация Волжского в официальном пресс-релизе. В то же время, как рассказали ИА «Высота 102» тренеры, они до сих не уверены в своем будущем.
«Еще ничего конкретного не происходит, никаких официальных бумаг о своем трудоустройстве мы не видели. Пока только слова и обещания» - говорят специалисты. По их словам, в ближайшую среду должная состояться встреча руководства областного спорткомитета с тренерским составом и родителями юных пловцов.
Напомним, всех тренеров отделения по плаванию МАУ СШ №3 было решено сократить с 1 декабря на основании письма комитета по физической культуре и спорту администрации Волжского.
На данный момент власти заявляют, что отделение плавания готовится к работе в новом статусе - начался процесс передачи имущественного комплекса МУП «Центральный стадион», в том числе бассейна, где проводятся тренировки воспитанников отделения плавания спортшколы № 3, в госсобственность региона. «Занятия в отделении плавания спортшколы № 3 будут продолжаться в течение всего периода по передаче имущественного комплекса МУП «Центральный стадион» в государственную собственность Волгоградской области. Об этом сегодня шла речь на встрече родителей воспитанников отделения плавания с представителями администрации Волжского. О предстоящих изменениях тренеры отделения плавания были извещены в мае. С 1 октября они получили уведомления о сокращении их должностей в спортшколе № 3 и мероприятиях по их приему в областное учреждение. Перевод воспитанников будет осуществляться по результатам экзамена, который проводится в соответствии с федеральным стандартом по спортивной подготовке. Информация о порядке организации тренировочного процесса в переходный период была доведена до сведения тренеров отделения плавания и родителей детей в ходе нескольких встреч, которые проходили на предыдущей неделе и продолжаются сейчас», - отмечают в мэрии Волжского.
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