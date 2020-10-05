



Обострение ситуации с коронавирусом вызывает тревогу у жителей Волгоградской области, которые делятся наболевшим с журналистами ИА «Высота 102» после безуспешных попыток самостоятельно решить возникшие проблемы. Кто-то столкнулся с невозможностью вызвать врача в своей поликлинике, кто-то жалуется на отсутствие лечения после выявления COVID-19, кто-то вынужден сам приобретать лекарства при госпитализации в стационар, кто-то не может дозвониться до горячей линии облкомздрава и решить насущный вопрос. Некоторые истории стали темами публикаций ИА «Высота 102» и каждый раз журналисты информагентства пытались получить комментарий в оперативном штабе и комитете здравоохранения Волгоградской области.

С 30 сентября журналисты ИА «Высота 102» отправили пять запросов в оперативный штаб, однако ни на один запрос не был получен ответ. Журналистов интересовала ситуация, связанная с отсутствием вакцины от гриппа в поликлиниках, с семьей Пыкиных, про которых забыли врачи, с нехваткой лекарств для лечения коронавирусных больных в Михайловской ЦРБ , с дефицитом плазмы, необходимой для тяжелых пациентов. Мы также просили подтвердить или опровергнуть информацию о якобы поступившем запрете на проведение плановых операций в медучреждениях Волгоградской области. Но до сих пор ситуацию нам никто не прокомментировал.

Между тем, читатели ИА «Высота 102» сообщают в редакцию информагентства различную информацию о том, что происходит в поликлиниках, больницах, детских садах и школах. Жители региона рассказывают о заболевших врачах, учителях и воспитателях, учащихся школ и воспитанниках детских садов. Волгоградцы жалуются на отсутствие мест в стационарах, на длительное ожидание скорой помощи, на отказы врачей проводить КТ и тестирование на коронавирус и т.д. Проверить эту информацию невозможно из-за занявших глухую оборону официальных структур, которые не комментируют ни одну из перечисленных проблем.

В регионе уже около двух недель не проводятся брифинги, на которых раньше журналисты могли получить хоть какую-то информацию о ситуации, связанной с распространением коронавируса в регионе. Создается ощущение хаоса и коллапса, развеять которое могла бы только честная и прозрачная информация о том, что происходит в Волгоградской области. Это мнение редакции ИА «Высота 102», которая призывает оперштаб, комитет здравоохранения Волгоградской области не замалчивать проблемы, вернуться к диалогу со средствами массовой информации и вместе работать на упреждение критического развития ситуации с коронавирусом, на профилактику и просветительскую деятельность в этой сфере. На кону – здоровье и жизни волгоградцев и, на наш взгляд, сейчас, как ни в какой другой момент необходима консолидация органов власти, СМИ и всех заинтересованных в решении этой проблемы сил.







