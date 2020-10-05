В Волгограде скончался 95-летний участник Сталинградской битвы





Сегодня ушел из жизни участник Сталинградской битвы, майор милиции в отставке Михаил Павлович Серебряков. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, ветерану было 95 лет.

Руководство, личный состав и члены совета ветеранов ГУ МВД России по Волгоградской области выражают соболезнование родным и близким Михаила Павловича.





Михаил Павлович Серебряков родился 21 ноября 1924 года в хуторе Черноморовский на территории сегодняшнего Октябрьского района. Первые четыре класса Михаил учился в хуторе Черноморовский, затем родители переехали в районный центр Нижний Чир, где Михаил окончил десятилетку. В 1941 году он добровольцем ушел на фронт.

В боях, как разведчик-радист, Михаил Павлович передавал на командный пункт события, происходящие на переднем крае. Участвовал в боевых действиях по обороне, окружении и уничтожении немецких войск под Сталинградом (озеро Цаца, Барманцак, железнодорожная станция Зеты, станция Воропоново, хутор Ляпичев, Демкино, Ильмень-Чирской и другие), затем непосредственно в г. Сталинграде.

Он был награжден Орденом "Красной Звезды", медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За оборону Сталинграда", "За победу над Германией", "За победу над Японией".





Демобилизовавшись, Михаил Павлович вернулся в родные края. Работал инструктором райкома комсомола. После окончания высшей партийной школы он возглавил промышленный отдел в Центральном райкоме партии. Более трех лет работал заместителем начальника линейного отдела милиции по политико-воспитательной работе на станции "Волгоград" Приволжской железной дороги.



