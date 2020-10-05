В части волгоградских больниц и детских садов потеплело





С сегодняшнего дня в Волгограде началась подача тепла в социальные объекты – первыми тепло получили 17 медицинских стационаров и 48 образовательных учреждений. Прием заявок на подачу теплоносителя в социальные учреждения продолжается, сообщили ИА «Высота 102» в администрации города.

В соответствии с заявками руководителей сегодня отопление начали получать 39 детских садов в Красноармейском, Кировском, Советском и Центральном районах, 9 школ в Кировском, Дзержинском и Центральном районах. В числе медицинских заведений, куда поступает теплоснабжение, родильные дома, клинические больницы и другие объекты. Всего же встретить зиму готовы все 190 медицинских заведений и 507 общеобразовательных школ и детских садов города.

Теплоснабжение всех потребителей начнется 12 октября – в этот день в Волгограде официально стартует отопительный сезон. Подача теплоносителя начнется раньше обычного срока, не дожидаясь, когда среднесуточная температура в течение пяти дней установится на отметке не выше 8 градусов Цельсия, как этого требуют нормативы.

В соответствии с технологическими требованиями подача отопления в учреждения и жилые дома будет проводиться поэтапно, одновременно с регулировкой функционирования инженерных, в том числе внутридомовых, сетей. Указанные пуско-наладочные мероприятия продлятся в течение пяти дней, начиная с 12 октября. За это время в работу будут запущены все 126 котельных, 322 центральных и местных тепловых пунктов. Если батареи в квартире останутся холодными, следует обращаться в свою управляющую компанию, отвечающую за качественную подачу тепла в многоквартирном доме. По заявке жильцов УК должна оперативно провести регулировку внутридомовых систем отопления, напомнили в мэрии.



