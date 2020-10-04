В Волгограде жителей Дзержинского района удивили восстановлением безнадежно убитой дороги

Общество 04.10.2020 16:35
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04.10.2020 16:35
В Дзержинском районе завершается ремонт дороги-дублера главной улицы микрорайона Жилгородка. Как сообщает ИА «Высота 102», улица Ессентукская расположена между Цыганским поселком и многоэтажными домами по улице 51-ой Гвардейской Дивизии. Проезжая часть, не видевшая ремонта десятилетия, была разрушена до основания.
Несколько сотен метров дорожного полотна разрушились до грунтовки – асфальта там не осталось в принципе.
Популярность улицы Ессентукской с возведением несколько лет назад на 51-ой Гвардейской жилого комплекса «Старт» заметно возросла. Однако ремонт дороги оставался несбыточной мечтой местных жителей. По настоятельным просьбам населения микрорайона дорогу все-таки включили в план обновления в рамках национального проекта. Сейчас подрядная организация укладывает уже финишный слой асфальтобетона, под которым - новое щебеночное основание. Приведены в порядок 10 ливневых колодцев, завершен монтаж бордюров.
За последние годы в Дзержинском районе восстановили более десяти дорожных объектов. В их числе - улицы Полины Осипенко, Восточно-Казахстанская, 51-й Гвардейской дивизии, Римского-Корсакова, Симонова и ряд других.
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