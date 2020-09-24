



Медработник одного из детских садов в Средней Ахтубе Волгоградской оштрафована за нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Среднеахтубинского районного суда, медсестра дошкольного учреждения, зафиксировав у воспитанника повышение температуры до 37,2 градуса, не сообщила в Роспотребнадзор о факте выявления лица с признаками инфекционных заболеваний. При этом медик должна была уведомить Роспотребнадзор о заболевшем ребенке в течение двух часов. Впоследствии выяснилось, что дошкольник заболел коронавирусом. В связи с этим детский сад на некоторое время был закрыт на карантин.

В отношении медсестры был составлен протокол об административном правонарушении. В судебном заседании медсестра вину свою признала признала, в содеянном раскаялась. Суд признал ее виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 20.6.1 КоАП РФ, и ей назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в течение 10 дней.



