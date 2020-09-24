Общество 24.09.2020 15:11
0
24.09.2020 15:11
Медработник одного из детских садов в Средней Ахтубе Волгоградской оштрафована за нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Среднеахтубинского районного суда, медсестра дошкольного учреждения, зафиксировав у воспитанника повышение температуры до 37,2 градуса, не сообщила в Роспотребнадзор о факте выявления лица с признаками инфекционных заболеваний. При этом медик должна была уведомить Роспотребнадзор о заболевшем ребенке в течение двух часов. Впоследствии выяснилось, что дошкольник заболел коронавирусом. В связи с этим детский сад на некоторое время был закрыт на карантин.
В отношении медсестры был составлен протокол об административном правонарушении. В судебном заседании медсестра вину свою признала признала, в содеянном раскаялась. Суд признал ее виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 20.6.1 КоАП РФ, и ей назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в течение 10 дней.
Реклама
Слушаться Ольгу Зубареву: губернатор Волгоградской области расставил акценты24.09.2020 16:01
Общество 24.09.2020 16:01
Поселок Солнечный в Волгограде освобождают из мусорного плена24.09.2020 12:34
Общество 24.09.2020 12:34
В Волгоградской областной думе подняли банный вопрос24.09.2020 12:08
Общество 24.09.2020 12:08
В Волгоградской области жители разбили "зомби"- палисадник24.09.2020 10:32
Общество 24.09.2020 10:32
Без Марии: в Волгограде назвали цену международного форума в онлайн формате24.09.2020 09:11
Общество 24.09.2020 09:11
Центральный районный суд Волгограда отклонил иск к губернатору23.09.2020 17:10
Общество 23.09.2020 17:10
В Волгоградской области родители-педофилы получили 38 лет тюрьмы на двоих23.09.2020 15:22
Общество 23.09.2020 15:22
Умерли в одной больнице: врачи объяснили новые смерти от коронавируса в Волгоградской области23.09.2020 14:47
Общество 23.09.2020 14:47
Школу в Волгоградской области закрыли из-за вспышки вируса23.09.2020 13:33
Общество 23.09.2020 13:33
Как в Москве: подходы к храму в центре Волгограда мостят камнем с севера23.09.2020 13:11
Общество 23.09.2020 13:11
Памятник Ленину и ворота: в Волгограде ширится список объектов культурного наследия23.09.2020 12:43
Общество 23.09.2020 12:43
Вклад в будущее детей23.09.2020 12:07
Общество 23.09.2020 12:07
Снова две смерти: коронавирус безжалостен к жителям Волгоградской области23.09.2020 11:38
Общество 23.09.2020 11:38
«Внимание всем»: в Волгограде включат сирены23.09.2020 09:50
Общество 23.09.2020 09:50
«Главврач тоже с коронавирусом»: COVID-19 вернулся в больницу Волгоградской области22.09.2020 21:56
Общество 22.09.2020 21:56
Реклама