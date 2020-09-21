Акция в поддержку врачей пройдет на FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2020

Общество 21.09.2020 14:06 Новости компаний
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21.09.2020 14:06 Новости компаний
Банк ВТБ совместно с медиагруппой «Россия сегодня» и АНО «РОСГОНКИ» в рамках FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2020 устраивает акцию в поддержку российских медицинских работников и волонтеров, ведущих борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, 27 сентября перед стартом финальных заездов FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ зрители на трибуне Даниила Квята (Т3) наденут футболки с надписью «Пожалуйста, дышите!». На футболках размещена карта России, составленная из портретов медицинских работников и волонтеров, которые сражаются с пандемией коронавирусной инфекции.
Акция «Пожалуйста, дышите!» проходит в знак благодарности к тем, кто ежедневно рискует своей жизнью ради спасения других. Рассказать о героях, которые живут среди нас, может каждый желающий — для этого нужно заполнить форму на портале breathe.ria.ru.
«В этом году весь мир столкнулся с серьезным эпидемиологическим вызовом, и многие медицинские работники оказались в буквальном смысле на передовой в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Совместная акция с медиагруппой “России сегодня” и АНО “Росгонки” в поддержку российских врачей и волонтеров стала символом сразу двух масштабных программ нашего банка: “Спортивной страны” и “Здоровой страны”, в рамках которых мы вкладываемся в развитие высших спортивных достижений в России и в обеспечение доступных медицинских услуг по всей стране», — отметил Виктор Лукьянов, старший вице-президент банка ВТБ.
Гран-при 2020 пройдет на Сочи Автодроме с 24 по 27 сентября со зрителями на трибунах при обязательном соблюдении всех установленных санитарно-эпидемиологических нормативов. В соревнованиях Формулы 1 в составе команды «Альфа Таури» выступит российский гонщик Даниил Квят. Также в рамках этого спортивного уикенда пройдут гонки поддержки Формулы 2. Для зрителей в Олимпийском парке предусмотрена развлекательная программа: концерты Земфиры, Tesla Boy и Therr Maitz, выступления известных диджеев, Фестиваль драйва и моторов и другие яркие развлекательные события. За актуальными новостями и обновлениями в программе следите на официальном сайте Сочи Автодрома.
Справка: С 2017 года банк ВТБ является титульным спонсором российского этапа Формулы-1 в Сочи — FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ. Соревнования проходят на Сочи Автодроме, первой и единственной трассе в России, принимающей Гран-при Формулы 1.
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