Общество

От сердца к сердцу: «ЕвроХим» - одна команда

Общество 21.09.2020 11:18 Новости компаний
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21.09.2020 11:18 Новости компаний


Молодые специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалия» продолжают волонтерскую деятельность. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, на этот раз в «передачу добра по кругу» были вовлечены их коллеги из ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат».
Даже на расстоянии ребятам удалось организовать нестандартный и эффективный способ помочь нуждающимся. Ребята из ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат» придумали очень занятную игру «Вперёд в прошлое-2», в которой приняли участие и молодые специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалия». 
Сотрудники Гремячинского горно-обогатительного комбината вошли в число победителей и заняли 3 место. В качестве приза котельниковцы получили сертификаты на приобретение бытовой техники. Вариантов того, что делать с подарками, даже не было – все участники игры сошлись во мнении, что технику нужно передать в подшефный Дом престарелых.
Воодушевленные этой идеей, ребята приобрели полезные в быту устройства, и в начале сентября организовали бесконтактную передачу подарков и продовольственных товаров Дому престарелых в хуторе Выпасном Котельниковского района.
Молодые специалисты - частые гости, бабушки и дедушки всегда им рады. И хоть сейчас нет возможности очных встреч и общения с пенсионерами, как это было раньше - за настольными играми и чаем, ребята намерены возобновить добрые традиции сразу же после снятия ограничительных мер.
Эти и другие волонтерские начинания, и идеи молодежи находят поддержку у руководства «ЕвроХим-ВолгаКалия». Напомним, ранее компания «ЕвроХим» была награждена Почетной грамотой президента России Владимира Путина за активное участие в Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе».

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