Волгоградский «Ротор» покинул еще один игрок

Спорт 19.09.2020 10:36
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19.09.2020 10:36
Волгоградский «Ротор» расстался с защитником Антоном Пискуновым. Как сообщили ИА «Высота 102» в клубе, трудовое соглашение с защитником досрочно расторгнуто по взаимному соглашению сторон.
Футболист перебрался в Волгоград летом 2017 года. В составе сине-голубых он сыграл 70 матчей и забил 3 гола. Вместе с «Ротором» по итогам прошлого сезона Футбольной национальной лиги завоевал право выхода в #ТинькоффРПЛ. В клубе поблагодарили Антона за самоотверженность, профессионализм и яркие эмоции, которые он дарил болельщикам.
Между тем, ранее болельщики обсуждали конфликт, который якобы произошел между Антоном и главным тренером Александром Хацкевичем. По некоторым данным, после матча с «Сочи» игрок в некорректной форме высказал претензии своему наставнику, за что понёс дисциплинарное наказание и отправился тренироваться с молодёжной командой. Ранее стало известно о расторжении контрактов с Валерием Почивалиным, Мухаммадом Султоновым, а также с Джано Ананидзе, ни разу не вышедшим на поле в составе волгоградской команды.
Напомним, «Ротор» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. Из-за вспышки коронавируса в команде волгоградский клуб пропустил две игры.
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