



Родители дошколят вправе продлить пребывание ребенка в условиях домашней самоизоляции без взимания платы за детский сад. Такие изменения, как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградской городской думе, подготовлены к Порядку установления, взимания и расходования платы родителей за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных учреждениях. Проект решения поддержали депутаты профильного комитета гордумы, рекомендовав включить вопрос в повестку ближайшего заседания городской думы.

Отмечается, что коррективы подготовлены в соответствии с рекомендацией оперативного штаба по реализации мер по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции.

Напомним, действующий Порядок определяет случаи, когда родительская плата за детсад не взимается. Это – болезнь ребенка, отпуск родителей, карантин в детском саду и пр. Теперь к таким обстоятельствам добавляется период действия на территории Волгоградской области режима повышенной готовности.

"Если в семье есть возможность, то родители вправе оставить ребенка на домашней самоизоляции, - пояснила заместитель руководителя департамента по образованию Елена Парфенова. – Это время в родительскую плату за детсад не включается.

Планируется, что документ вступит в силу со дня его официального опубликования и распространит свое действие на отношения, возникшие с 1 сентября 2020 года.



