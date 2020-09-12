



Более 20 трамваев и троллейбусов будут поданы к остановке «Центральный стадион» завтра, 13 сентября, после матча на «Волгоград Арене». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, по мере заполнения салонов трамвайные вагоны линии СТ станут отправляться до станции «Ельшанка» и до станции «ВГТЗ». Троллейбусы доставят пассажиров в северную часть города до конечной остановки «Спартановка», а также в Дзержинский район до «Больничного комплекса».

В рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги на стадионе «Волгоград Арена» в воскресенье встретятся команды «Ротор» и «Краснодар». Игра начнется в 20.00. Дополнительные единицы электротранспорта начнут подъезжать к стадиону после 22.00.

Напомним, в соответствии с постановлением губернатора Волгоградской области №179 от 15.03.2020 г. в регионе введено обязательное использование масок при нахождении в местах общего пользования, общественном транспорте, в том числе на остановочных пунктах. Сотрудники транспортных предприятий – кондуктор, кондуктор-контролер, водитель - имеют право не допустить в салон гражданина без индивидуальных средств защиты, чтобы не подвергать угрозе заражения других пассажиров.







